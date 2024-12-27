По сравнению с прошлым годом цены на яйца выросли на 33-35% - их средняя стоимость на рынке составляет 78 гривен за десяток.

В Украине за последний год яйца подорожали более чем на 30% и в течение зимы ожидается дальнейший рост цен на этот популярный продукт.

Об этом рассказал аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопко.

Текущая ситуация с ценами

По словам Максима Гопко, аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), по сравнению с прошлым годом цены на яйца выросли на 33-35%. В настоящее время их средняя стоимость на рынке составляет 78 гривен за десяток. В то же время, наблюдается незначительное снижение цен в пределах 5–6 гривен.

Причины колебания цен

Основной причиной незначительного удешевления стало большее предложение на внутреннем рынке из-за уменьшения экспортных поставок. Кроме того, на цены повлияли погодные условия: более теплая погода позволила производителям снизить дополнительные расходы, такие как отопление, что в определенной степени отразилось на конечной стоимости продукта.

Производители также могли предложить яйца ритейлам по сниженной цене, а магазины использовали это для организации акций, что способствовало более быстрому сбыту. При этом акционная стоимость оставалась в пределах рыночных цен, ведь работать в убыток для производителей экономически невыгодно.

Прогноз на будущее

Эксперт отметил, что в течение зимы цены на яйца могут снова вырасти. Главным фактором является стоимость кормов, которая составляет до 70% себестоимости производства курятины. Существенного удешевления кормов в ближайшие два-три месяца не ожидается, и они могут подорожать.

Влияние погодных условий

Погодные условия также будут играть важную роль в формировании цен. Если в январе-феврале температура опустится до -10°C и ниже, производителям придется тратить больше на отопление, чтобы обеспечить комфортные условия для содержания животных. В этом случае стоимость яиц может увеличиться. В то же время, при температурах в пределах 0°C – -5°C цены, вероятно, будут оставаться стабильными.

Таким образом, цены на яйца остаются под влиянием многих факторов, включая корма, экспорт, погодные условия и расходы производителей, что будет определять динамику стоимости продукта в течение зимнего периода.

Источник: УНИАН.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

В Украине ожидается резкий рост цен на несколько популярных продуктов: что больше всего подорожает.

Несмотря на собранный урожай, ситуация усложняется: цены на хлеб снова изменятся.