Особенно актуально соблюдать этот запрет в период новогодних праздников – соблюдение этих правил поможет сохранить безопасность во время праздничного периода.

Продажа и использование пиротехнических изделий во время действия военного положения в Украине строго запрещено – за нарушение этого запрета предусмотрены значительные штрафы.

Это регламентировано Законом Украины "О системе общественного здоровья" в редакции от 6 ноября 2023 года.

Особенно актуально соблюдать этот запрет в период новогодних праздников. По закону использование фейерверков классов F2, F3 и F4 категорически запрещено. В то же время разрешено использовать фейерверки класса F1, которые имеют минимальный уровень опасности, низкий уровень шума и подходят для использования в ограниченном пространстве, например в жилых домах.

Нарушение правил использования пиротехники может привести к следующим санкциям:

от 85 до 255 гривен – для граждан;

– для граждан; от 255 до 510 гривен – для должностных лиц;

– для должностных лиц; от 255 до 2550 гривен – в случае повторного нарушения в течение года.

Следование этим правилам поможет сохранить безопасность во время праздничного периода.

Напомним, в Украине умышленное уничтожение или повреждение зеленых насаждений, таких как деревья и кустарники, в пределах населенных пунктов наказывается значительными штрафами. Для граждан штрафы варьируются от 8,5 до 17 тысяч гривен.

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