Досудебное расследование проводит второй СВ ТУ ДБР в г. Николаеве, оперативное сопровождение - ОУ ДВБ ЧП Украины.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя командира подразделения конвойной службы правоохранительных органов южного региона.

Подробности сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемый, выполняя руководящую роль, неправильно выполнял свои обязанности и не обеспечил надлежащего контроля над деятельностью одного из подчиненных. В течение более полугода этот сотрудник, официально трудоустроенный, не появлялся на рабочем месте и не выполнял свои служебные обязанности, в частности, не конвоировал задержанных и не охранял лиц в суде. Он занимался частной охранной деятельностью.

В результате халатности руководителя государственный бюджет понес значительный ущерб — более 500 тыс. грн, незаконно перечисленных на личный банковский счет работника за время его отсутствия на службе.

Сейчас обвиняемый уволен из органов внутренних дел. Продолжается расследование в отношении организаторов схемы, злоупотреблявших служебным положением для получения неправомерной выгоды, что привело к тяжелым последствиям для государственных интересов (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Досудебное расследование проводит второй СВ ТУ ДБР в г. Николаеве, оперативное сопровождение - ОУ ДВБ ЧП Украины.

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