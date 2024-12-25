На максимальную пенсию могут претендовать только некоторые категории граждан – известно, будет ли увеличение максимальных выплат в 2025 году.

Несмотря на полномасштабную войну, украинские продолжают получать пенсии и социальные выплаты, и для некоторых из них предусмотрен максимальный размер пенсии.

Эта информация содержит Бюджетная декларация на 2025–2027 годы.

В 2025 размер максимальной пенсии в Украине останется на уровне предыдущего года.

Согласно документу, бюджетная политика на следующие годы будет направлена ​​на уменьшение дефицита государственного бюджета, выросшего из-за потребностей финансирования во время войны с россией.

"Бюджетная политика будет направлена ​​на уменьшение уровня дефицита государственного бюджета в 2025-2027 годах, который был увеличен с целью удовлетворения потребностей в финансовых ресурсах государства после начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в документе.

С 1 января 2024 г. максимальный размер пенсии составляет 23 610 гривен. Такую пенсию могут получить следующие категории граждан: государственные служащие; ученые; народные депутаты; работники местного самоуправления

Кроме того, право на пенсию в размере до 23 610 гривен имеют лица, получающие официальный доход от 50 000 гривен в месяц и имеющие полный страховой стаж. Судьи получают пенсии, превышающие этот размер, а их пожизненное денежное довольствие может достигать более 100 000 гривен в месяц. Военнослужащие и полицейские могут получать пенсии, превышающие установленный лимит.

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