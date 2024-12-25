Аналитик сказал, что цены на горючее будут меняться, но трудно точно прогнозировать, насколько они вырастут или снизятся, ведь на стоимость влияет далеко не один фактор.

В 2024 году Украина уже столкнулась с ростом цен на бензин и дизельное топливо.

Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, рассказал для 24 канала о возможных изменениях стоимости горючего в 2025 году и факторах, которые могут на это повлиять.

Эксперт подчеркнул, что цены на горючее будут меняться, но трудно точно прогнозировать, насколько они вырастут или снизятся.

Одним из главных факторов, влияющих на стоимость горючего, является цена нефти на мировых рынках. Ожидается, что в первой половине 2025 года цены на нефть могут снизиться, что потенциально позволит снизить стоимость нефтепродуктов, в том числе бензина и дизеля. Не менее важен и курс национальной валюты. Поскольку Украина импортирует около 85% нефтепродуктов, преимущественно в евро, изменения курса гривны к доллару и евро оказывают большое влияние на цены на топливо. Рябцев отмечает, что курс гривны, вероятно, будет оставаться слабым в 2025 году из-за экономических последствий войны.

Еще один важный фактор — спрос на топливо, который меняется в зависимости от сезона. Согласно прогнозам Рябцева, цены на дизель, вероятно, будут расти весной, в марте-апреле, когда спрос традиционно увеличивается. Повышение стоимости дизеля может привести к дальнейшему росту цен на бензин.

Война, которая продолжается в Украине, остается самым неопределенным фактором. Она создает экономические трудности, которые могут изменять внешнеэкономические условия, влияя на цены на нефть и валютный курс. Рябцев подчеркивает, что из-за этих факторов любые прогнозы остаются всеобщими и могут меняться в зависимости от событий на фронте.

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