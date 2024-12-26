Некоторые украинские военнослужащие, являющиеся клиентами государственного банка " Ощадбанк ", столкнулись с блокировкой доступа к мобильному приложению "Ощад24".
Об этом стало известно из обращений , опубликованных на официальной странице "Ощадбанка" в Facebook.
Один из пользователей отметил, что его доступ к "Ощад24" был заблокирован по неизвестным причинам. Из-за отсутствия мобильной связи военный не может связываться с поддержкой для решения проблем, хотя имеет доступ в Интернет.
"Воину в дальнейшем нужна помощь! Заблокировали вход в приложение, но связываться с поддержкой нет возможности, поскольку есть только WhatsApp и Facebook, а мобильная связь запрещена. Как люди решают эту проблему и как получить доступ к своим средствам? Помогите!" - говорится в обращении.
Дополнительным препятствием является то, что популярные мессенджеры, такие как Viber, часто запрещены в подразделениях из-за требований военной безопасности.
"Человек-защитника оставили без доступа к собственным средствам. Это неприемлемо!" — отмечается в обращениях пользователей.
Что говорят в Ощадбанке
В Ощадбанке объяснили, что для проверки информации об учетной записи и разблокировании доступа клиентам необходимо обращаться через финансовый номер телефона, мессенджер Viber или авторизироваться на сайте для осуществления вебзвонка.
"Других способов, к сожалению, не предусмотрено", - отметили представители учреждения.
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