Кроме того, для размещения веб-звонков на сайте банка требуется авторизация через номер телефона, который также становится недоступным в зоне боевых действий.

Некоторые украинские военнослужащие, являющиеся клиентами государственного банка " Ощадбанк ", столкнулись с блокировкой доступа к мобильному приложению "Ощад24".

Об этом стало известно из обращений , опубликованных на официальной странице "Ощадбанка" в Facebook.

Один из пользователей отметил, что его доступ к "Ощад24" был заблокирован по неизвестным причинам. Из-за отсутствия мобильной связи военный не может связываться с поддержкой для решения проблем, хотя имеет доступ в Интернет.

"Воину в дальнейшем нужна помощь! Заблокировали вход в приложение, но связываться с поддержкой нет возможности, поскольку есть только WhatsApp и Facebook, а мобильная связь запрещена. Как люди решают эту проблему и как получить доступ к своим средствам? Помогите!" - говорится в обращении.

Дополнительным препятствием является то, что популярные мессенджеры, такие как Viber, часто запрещены в подразделениях из-за требований военной безопасности.

"Человек-защитника оставили без доступа к собственным средствам. Это неприемлемо!" — отмечается в обращениях пользователей.

Что говорят в Ощадбанке

В Ощадбанке объяснили, что для проверки информации об учетной записи и разблокировании доступа клиентам необходимо обращаться через финансовый номер телефона, мессенджер Viber или авторизироваться на сайте для осуществления вебзвонка.

"Других способов, к сожалению, не предусмотрено", - отметили представители учреждения.

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