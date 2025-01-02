В конце 2024 года было запущено несколько масштабных программ социальной помощи для ВПЛ и других уязвимых категорий граждан, а уже в 2025 году украинцев ожидают новые выплаты.

Об этом сообщает "24 Канал" .

Финансовая помощь для ВПЛ в зимний период

В начале холодного сезона правительство ввело программу поддержки малозащищенных семей и семей ВПЛ, которые воспитывают детей или имеют взрослых с инвалидностью первой группы. В рамках этой инициативы предусмотрена единовременная выплата в размере 6,5 тысячи гривен. теплой одежды или обуви для детей.

Субсидии на аренду жилья для переселенцев

С нового года семьи ВПЛ, которые тратят более 30% своих доходов на аренду жилья, не смогут получить специальную субсидию. В государственном бюджете на 2025 год на данную программу предусмотрено дополнительно 15 миллиардов гривен. Эти средства также будут направлены на реализацию инициативы «Евосстановление», которая поможет около 30 тысячам переселенцев восстановить утраченное жилье.

Поддержка для семьи, которые отапливают дровами

Правительство передает адресную помощь гражданам, чьи дома не подключены к централизованному отоплению. Около 500 тысяч семей получают по 21 тысячи гривен на покупку дров. Выплаты уже начали в прифронтовых регионах осенью. Поддержка направлена ​​на жителей таких областей, как:

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Луганская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Запорожская,

Николаевская,

Черниговская.

Доплаты для учителей

С января 2025 г. стартует новая программа финансовой поддержки работников учреждений общего среднего образования. Учителя будут получать доплаты заработной платы: 1 тысячу гривен в начале года, а с сентября сумма растет до 2 тысяч гривен. Инициатива внедряется по поручению Президента Украины и призвана поддержать педагогов в непростое время.

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