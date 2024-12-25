Только в ноябре годовая инфляция выросла до 11,2%, но ее текущее ускорение будет непродолжительным.

Цены в Украине будут расти активно – замедлить темпы инфляции удастся только после сбора первых урожаев сельскохозяйственных культур.

Об этом говорится в декабрьском отчете о финансовой стабильности, подготовленном Национальным банком Украины (НБУ).

По данным аналитиков, в ноябре годовая инфляция достигла 11,2%, но ее текущий рост будет временным.

Основной причиной удорожания товаров является летняя засуха и неурожай, которые повлекли за собой удорожание продовольственных товаров, объясняют в НБУ. девальвацию гривны в течение года", – отмечено в отчете.

Прогнозируется, что в первой половине 2025 инфляция будет оставаться двусмысленной, но начнет снижаться после поступления нового урожая на рынок. Снижению темпов инфляции также будут способствовать следующие факторы:

высокая база сравнения 2024;

стабильность энергетического сектора;

ожидаемое понижение цен на энергоресурсы на мировых рынках.

Однако рост затрат на производство, в том числе на оплату труда, и дальше будет давить на цены. В НБУ считают, что инфляция вернется к целевому уровню 5% только в 2026 году.

Тем не менее депозиты и ОВГЗ в гривне остаются привлекательными, поскольку благодаря высоким ставкам их доходность превышает прогнозируемую инфляцию по итогам 2025 года.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

В Украине ожидается резкий рост цен на несколько популярных продуктов: что больше всего подорожает.

Несмотря на собранный урожай, ситуация усложняется: цены на хлеб снова изменятся.