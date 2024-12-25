Цены в Украине будут расти активно – замедлить темпы инфляции удастся только после сбора первых урожаев сельскохозяйственных культур.
Об этом говорится в декабрьском отчете о финансовой стабильности, подготовленном Национальным банком Украины (НБУ).
По данным аналитиков, в ноябре годовая инфляция достигла 11,2%, но ее текущий рост будет временным.
Основной причиной удорожания товаров является летняя засуха и неурожай, которые повлекли за собой удорожание продовольственных товаров, объясняют в НБУ. девальвацию гривны в течение года", – отмечено в отчете.
Прогнозируется, что в первой половине 2025 инфляция будет оставаться двусмысленной, но начнет снижаться после поступления нового урожая на рынок. Снижению темпов инфляции также будут способствовать следующие факторы:
- высокая база сравнения 2024;
- стабильность энергетического сектора;
- ожидаемое понижение цен на энергоресурсы на мировых рынках.
Однако рост затрат на производство, в том числе на оплату труда, и дальше будет давить на цены. В НБУ считают, что инфляция вернется к целевому уровню 5% только в 2026 году.
Тем не менее депозиты и ОВГЗ в гривне остаются привлекательными, поскольку благодаря высоким ставкам их доходность превышает прогнозируемую инфляцию по итогам 2025 года.
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