Эксперт поделился прогнозом относительно начала переговоров между Украиной и РФ по прекращению боевых действий.

Так, известно, что новый президент США Трамп заявлял о планах быстрее инициировать завершение российско-украинской войны и посадить за стол переговоров представителей Украины и России.

Инаугурация Трампа состоится 20 января, вероятно, шаги по началу переговоров по завершению войны в Украине, Трамп может начать в первые дни своего пребывания в Белом доме.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко поделились прогнозом относительно начала переговоров Украины и России для прекращения боевых действий.

Когда могут начаться переговоры по завершению войны:

По словам Мусиенко, возможно, осенью 2025 года может быть начат переговорный процесс после того, как завершится на поле боя весенняя и летняя кампании.

"Но понимание этого не может быть элементом, который расслабляет и при котором возникают мысли, что можно уже особо ни о чем не думать и не поддерживать Силы обороны", – сообщил Мусиенко.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко добавил, что надо не допустить, чтобы ситуация ухудшилась и пытаться определенным образом ее изменить.

Источник: 24 канал.

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