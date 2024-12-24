Злоумышленница с помощью знакомых получала сведения об учреждении штабов ВСУ и Национальной гвардии, маскируя эти разговоры под обычные бытовые беседы.

Суд приговорил к 11 годам заключения женщину, корректировавшую ракетные удары российских войск по Харькову и Сумам.

Как сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ) в Черкасской области, ее деятельность была направлена ​​на сбор и передачу информации о расположении военных объектов на территории Сумщины и Харьковщины.

Скрывающаяся в России 47-летняя жительница Ахтырки с начала полномасштабной войны добровольно вышла на контакт с представителями оккупантов. Через мессенджер российских соцсетей она предложила помощь в корректировке огня. Она получала задания от российских кураторов по сбору и передаче информации о дислокации украинских военных объектов. Злоумышленница с помощью знакомых получала сведения об учреждении штабов ВСУ и Национальной гвардии, маскируя эти разговоры под обычные бытовые беседы.

Информатор использовала анонимные чаты для коммуникации с врагом и передавала данные в виде текстовых сообщений. Собранные доказательства позволили суду осудить женщину по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины за несанкционирование распространения информации о перемещении, размещении или направлениях движения ВСУ в условиях военного положения.

Расследование проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры.

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