В Украине заморожены тарифы на ряд коммунальных услуг до завершения отопительного сезона в 2025 году.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Он отметил, что тарифы на газ, отопление и электроэнергию будут оставаться неизменными до конца отопительного сезона.

"Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", – говорится в заявлении.

За декабрь украинцы будут платить за газ по тем же годовым тарифам, которые действуют с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года. Стоимость газа для населения варьируется в зависимости от поставщика от 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Месячная цена может колебаться от 8,46 до 19,3 грн. за кубометр.

Вот некоторые из актуальных тарифов:

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн);

"ДК "Нефтегаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпатый энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

«Галнафтогаз» — 7,99 грн за куб.м;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 19,3 грн);

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн. за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн.);

"Ритейл Сервис" ТМ "СветГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 16,99 грн).

Большинство украинцев являются клиентами "Нефтегаза" и платят за газ 7,96 грн за кубометр. Для потребления 9,9 кубометра (норматив для трех человек, только газовая плита) в месяц сумма составит 78,8 грн. Однако следует учесть дополнительную плату за доставку газа, которая отличается в зависимости от региона.

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