Она отправляла нарисованные карты и схемы через Telegram, которые оккупанты использовали для планирования своих операций.

В Харьковской области пенсионерка передавала информацию российским оккупантам о позициях Вооруженных сил Украины, однако на суде свою вину отрицала.

Судебный приговор опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

По материалам дела 64-летняя жительница поселка Савинцы Изюмского района после деоккупации начала сотрудничать с российскими военными.

Женщина, хорошо ориентировавшаяся в местности, передавала данные о расположении украинских войск, количестве техники и других важных сведениях. Она отправляла нарисованные карты и схемы через Telegram, которые оккупанты использовали для планирования своих операций. Одно из ее сообщений включало описание движения военных машин и колонку движения.

"Здравствуй, сегодня как раз новое наблюдала караван в составе двух легковых машин ООН ехала первая и последняя три большие, крытые очень тяжелые машины, двигались медленно и торохтели. Караван проследовал в сторону бывшего комбикормового или откормочнике, больше им туда некуда. Обновился живой состав. Было их очень мало. Заехали наверное ночью и сегодня много легковых машин уехало в сторону изюма. Не знаю, как это все сложить. Я рассказываю, ты складывай", — писала пенсіонерка.

На суде женщина отказалась признавать свою вину, утверждая, что вся информация была придумана. Однако ее слова не нашли подтверждения, потому что были опровергнуты многочисленными доказательствами.

В результате суд квалифицировал действия женщины по статье о несанкционированном распространении информации о перемещении ВСУ в условиях военного положения и приговорил ее к шести годам лишения свободы, учитывая ее возраст.

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