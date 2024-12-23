Гороскоп на картах Таро для каждого знака зодиака на 24 декабря, представлен здесь.
24 декабря звезды всегда будут на нашей стороне, поскольку мы учимся использовать свои таланты и навыки в позитивном ключе.
Узнайте, что принесет вам ежедневное гадание на картах Таро для вашего знака зодиака на 24 декабря.
Овен (21 марта - 19 апреля)
Карта Таро: Правосудие
Ваши лидерские качества и сильная личность сегодня позволяют вам занять влиятельную позицию.
Есть определенные вещи, о которых другие могут не знать, но, к счастью, вы можете помочь им увидеть свет и избежать возникновения проблемы.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Карта Таро: Звезда
Вселенная говорит столькими странными и прекрасными способами. Ваша способность замечать закономерности держит вас начеку и позволяет вам осознавать изменения.
Хотя вы можете не знать, когда и где может произойти что-то хорошее, ваша чувствительность обостряется, помогая вам приветствовать приключение, когда оно наступает.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Карта Таро: Сила
Вы растете, чтобы встречать жизненные вызовы. Ваша любознательная натура полезна сегодня, поскольку вы продвигаете свою жизнь в направлении, которое расширяет ваши способности.
Новый путь в вашем мире помогает вам стать более выносливым и находчивым, а также побуждает сочувствовать другим, кто прошел ту же милю.
Рак (21 июня - 22 июля)
Карта Таро: Луна
Когда вы входите в комнату, вы легко ощущаете энергию, и когда что-то скрыто от вашего взгляда — но это информация, которую вам необходимо знать, — вам не требуется много времени, чтобы уловить вибрацию.
Скоро вы поймете, что именно это такое. Никто не может слишком долго скрывать от вас правду или секрет.
Лев (23 июля - 22 августа)
Карта Таро: Дьявол
Вы столкнулись с небольшим искушением, и преодолеть желание сдаться на данный момент может быть непросто.
Вы можете испытывать легкое чувство вины за то, что отказываетесь от еды или занятий, в которых обычно не участвуете. Но сейчас праздники, и наслаждение изобилием, которое может предложить жизнь, является частью радости этого сезона.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Карта Таро: Маг
У вас есть несколько трюков в рукаве, и это то, что поможет спасти день. Наступает катастрофа, которая требует от вас быстрой реакции.
Вы находите обходной путь, который снижает уровень стресса и оказывается намного лучше первоначального плана.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Карта Таро: Императрица
Сегодня вы излучаете уникальную женственную и любящую энергию. Ваше присутствие дает ощущение заботы и сострадания.
Ваша способность демонстрировать сбалансированный способ быть полностью в настоящем моменте вдохновляет. Она побуждает окружающих стремиться к наивысшему самовыражению.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Карта Таро: Колесо Фортуны
Вы создаете свою удачу. Удача — это не исключительное обещание людям, рожденным с чем-то особенным. Это образ мышления и результат действий и выбора человека.
Сегодня, Скорпион, вы пожинаете все прекрасное, что посеяли в своей жизни.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Карта Таро: Башня
Невезение случается с каждым в какой-то момент времени. Но несчастье часто приносит хаос, который сеет семена, необходимые для того, чтобы направить свою жизнь в новом направлении.
Вы можете не понимать, почему произошло что-то неожиданное, но вы осознаете всю полноту этого момента, когда прибудете в конечный пункт назначения.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Карта Таро: Солнце
Улыбнитесь. Что-то такое прекрасное приближается к вам. Вселенная возносит вас на более высокий уровень бытия, и в результате вы притягиваете в свой мир прекрасную энергию, включая нужных людей, места и ситуации.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Карта Таро: Верховная Жрица
Создайте защитный барьер вокруг своего сердца, особенно при первой встрече с кем-то.
Вы можете не знать человека так хорошо, как вы его воспринимаете, пока у вас не будет возможности наблюдать его в действии. Возьмите под контроль свои чувства и наблюдайте.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Карта Таро: Колесница
Вы работаете на вершину на работе и в личной жизни. Делать большие шаги редко бывает легко.
Ожидайте, что время от времени вы будете чувствовать, что не можете справиться с вещами. Вас подталкивают к росту, и это помогает вам стать тем человеком, которым вы всегда хотели быть.
Читайте также:
Знаки Зодиака с сильной интуицией: кто хорошо понимает людей согласно астрологии
Самые сильные знаки Зодиака по мнению астрологов: кто в рейтинге
Какой знак Зодиака лучше всех одевается: астрологи составили рейтинг "самых стильных".