Гороскоп Таро для каждого знака зодиака на 24 декабря, в такие дни мы узнаем, кто мы есть.

Гороскоп на картах Таро для каждого знака зодиака на 24 декабря, представлен здесь.

24 декабря звезды всегда будут на нашей стороне, поскольку мы учимся использовать свои таланты и навыки в позитивном ключе.

Узнайте, что принесет вам ежедневное гадание на картах Таро для вашего знака зодиака на 24 декабря.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Правосудие

Ваши лидерские качества и сильная личность сегодня позволяют вам занять влиятельную позицию.

Есть определенные вещи, о которых другие могут не знать, но, к счастью, вы можете помочь им увидеть свет и избежать возникновения проблемы.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Звезда

Вселенная говорит столькими странными и прекрасными способами. Ваша способность замечать закономерности держит вас начеку и позволяет вам осознавать изменения.

Хотя вы можете не знать, когда и где может произойти что-то хорошее, ваша чувствительность обостряется, помогая вам приветствовать приключение, когда оно наступает.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Сила

Вы растете, чтобы встречать жизненные вызовы. Ваша любознательная натура полезна сегодня, поскольку вы продвигаете свою жизнь в направлении, которое расширяет ваши способности.

Новый путь в вашем мире помогает вам стать более выносливым и находчивым, а также побуждает сочувствовать другим, кто прошел ту же милю.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Луна

Когда вы входите в комнату, вы легко ощущаете энергию, и когда что-то скрыто от вашего взгляда — но это информация, которую вам необходимо знать, — вам не требуется много времени, чтобы уловить вибрацию.

Скоро вы поймете, что именно это такое. Никто не может слишком долго скрывать от вас правду или секрет.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Дьявол

Вы столкнулись с небольшим искушением, и преодолеть желание сдаться на данный момент может быть непросто.

Вы можете испытывать легкое чувство вины за то, что отказываетесь от еды или занятий, в которых обычно не участвуете. Но сейчас праздники, и наслаждение изобилием, которое может предложить жизнь, является частью радости этого сезона.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Маг

У вас есть несколько трюков в рукаве, и это то, что поможет спасти день. Наступает катастрофа, которая требует от вас быстрой реакции.

Вы находите обходной путь, который снижает уровень стресса и оказывается намного лучше первоначального плана.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Императрица

Сегодня вы излучаете уникальную женственную и любящую энергию. Ваше присутствие дает ощущение заботы и сострадания.

Ваша способность демонстрировать сбалансированный способ быть полностью в настоящем моменте вдохновляет. Она побуждает окружающих стремиться к наивысшему самовыражению.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Колесо Фортуны

Вы создаете свою удачу. Удача — это не исключительное обещание людям, рожденным с чем-то особенным. Это образ мышления и результат действий и выбора человека.

Сегодня, Скорпион, вы пожинаете все прекрасное, что посеяли в своей жизни.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Башня

Невезение случается с каждым в какой-то момент времени. Но несчастье часто приносит хаос, который сеет семена, необходимые для того, чтобы направить свою жизнь в новом направлении.

Вы можете не понимать, почему произошло что-то неожиданное, но вы осознаете всю полноту этого момента, когда прибудете в конечный пункт назначения.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Солнце

Улыбнитесь. Что-то такое прекрасное приближается к вам. Вселенная возносит вас на более высокий уровень бытия, и в результате вы притягиваете в свой мир прекрасную энергию, включая нужных людей, места и ситуации.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Верховная Жрица

Создайте защитный барьер вокруг своего сердца, особенно при первой встрече с кем-то.

Вы можете не знать человека так хорошо, как вы его воспринимаете, пока у вас не будет возможности наблюдать его в действии. Возьмите под контроль свои чувства и наблюдайте.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Колесница

Вы работаете на вершину на работе и в личной жизни. Делать большие шаги редко бывает легко.

Ожидайте, что время от времени вы будете чувствовать, что не можете справиться с вещами. Вас подталкивают к росту, и это помогает вам стать тем человеком, которым вы всегда хотели быть.

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