Ощадбанк может ограничивать депозит до 1 тысячи гривен в день после окончания срока действия, но в банке объяснили, как получить всю сумму.
На официальной странице " Ощадбанка " в Facebook появилась информация о сложностях, возникающих при снятии депозитов.
Одним из примеров стала история пенсионерки, хранившей свои средства на депозите в течение пяти лет. После окончания срока действия договора женщина обратилась в отделение банка, но смогла получить всего 1 тысячу гривен вместо всей суммы.
По словам дочери вкладчицы, ограничение было установлено без предварительного согласования. Изменить этот лимит из-за банковской программы не удалось, а консультации в офисе банка и на горячей линии не принесли результатов. Как утверждает родственница пенсионерки, такая ситуация испытала значительные неудобства, поскольку женщина нуждалась в средствах на лечение.
Что говорит Ощадбанк?
Представители банка отмечают, что такое ограничение применяется из-за необходимости актуализации данных клиента.
Если клиент получил уведомление об установлении лимита, ему следует обратиться в отделение банка с паспортом и другими необходимыми документами для обновления информации.
Для удобства можно заранее назначить визит на сайте банка, выбрав удобную дату и время.
После обновления данных работники банка должны отменить ограничения.
Как избежать проблем с возвратом депозитов?
Ощадбанк напоминает клиентам о необходимости соблюдения процедур, прописанных в договоре:
В предусмотренном сроке клиент должен в письменном виде обратиться в отделение банка с требованием вернуть вклад и начисленные проценты.
Сотрудники банка обязаны выполнить это требование, выдав всю сумму депозита и процентов.
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