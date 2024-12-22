Рождество и последняя неделя года, вероятно, не принесут значительных изменений на валютном рынке, однако возможны колебания курса валют.

Что будет с курсом валют, рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По словам Тараса Лесового, официальный курс доллара вряд ли превысит 42 грн. Основные же колебания на межбанковском рынке ожидаются в пределах 41,6-41,9 грн/долл.

"На наличном рынке хоть и возможен повышенный спрос на валюту, однако не будем забывать, что сезон скидок и праздников медленно пришел к своему апогею. Поэтому мы не можем исключать, что количество тех, кто будет продавать валюту и количество ее покупателей будет более или менее соразмерным", – отметил эксперт.

Прогноз валютных колебаний на период с 23 по 29 декабря выглядит следующим образом:

Основные валютные коридоры: 41,6-41,9 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро на межбанке, а также 41,7-42,2 грн/долл. и 43-45 грн/евро на наличном рынке.

Ежедневные изменения курсов: на межбанке – до 0,05–0,15 грн, в банках – до 0,1–0,2 грн, в обменниках – до 0,3 грн.

Разница между курсами на межбанке и в обменных пунктах составит до 0,3–0,5 грн.

Недельные колебания курса ожидаются в пределах 1–1,5% от начального курса понедельника.

Лесной отметил, что валютный рынок в течение последней недели года будет стабильным, без серьезных изменений. Постепенное повышение курсов последних недель отвечает рыночным ожиданиям, и пока нет причин для беспокойства.

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