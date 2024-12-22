Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ), приняла новый тариф на передачу электроэнергии на 2025 год, который на 30% выше предыдущего.

Решение было принято на заседании НКРЭКУ.

Это решение повлияет только на расходы коммерческих потребителей, тогда как для бытовых потребителей в Украине тариф остается неизменным – 4,32 грн/кВт*ч.

Заседание НКРЭКУ состоялось, на нем был установлен тариф на передачу электроэнергии на 2025 год в размере 686,23 грн/МВт*ч.

Тариф на передачу электроэнергии является платой за транспортировку электричества от производителя к конечному бизнес-потребителю через сеть "Укрэнерго". Впервые за четыре года этот тариф учитывает почти весь объем специальных обязанностей, возложенных на компанию, как отметил глава НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт.

В мае 2024 года "Укрэнерго" предлагало повысить тариф на 48%, до 783,71 грн/МВт*ч, но утвержденное повышение оказалось ниже предложенного.

Тариф для предприятий зеленой металлургии на 2025 год составит 359,55 грн/МВт час, что на 1,4% меньше действующего тарифа 364,7 грн/МВт час. Кроме того, тариф на услуги по диспетчерскому управлению снижен на 5% и установлен. на уровне 98,97 грн/МВт*ч.

Ранее бизнес-ассоциации обратились в НКРЭКУ с просьбой воздержаться от повышения тарифа, поскольку это чревато для Украины потерей инвестиционной привлекательности и оттоком инвестиций. Это может привести к потере конкурентоспособности украинской продукции, что приведет к падению валютных поступлений в бюджет.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.