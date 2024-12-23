В случае совместимости Овна и Близнецов эти двое знаков Зодиака часто попадают в первый лагерь, оказываясь подходящей парой для обоих своих личностей.

Вот что нужно знать об этой астрологической паре в любви, дружбе и многом другом.

Основы Овна и Близнецов. Чтобы понять совместимость Овна и Близнецов, давайте сначала рассмотрим, что представляют собой эти два знака:

Обзор Овна. Овен — первый знак зодиакального круга. Это огненный знак кардинальной модальности , а его правящая планета — Марс, планета войны и агрессии, но также и страсти. Овен представлен Бараном, что связано с упрямым, смелым подходом этого знака к жизни.

Близнецы , между тем, являются воздушным знаком , и их модальность изменчива. Им управляет Меркурий, планета информации, коммуникации и технологий.

Близнецы являются третьим знаком астрологического года и символизируются близнецами, представляющими двойственную природу Близнецов.

Когда дело доходит до любви и романтики, Овны и Близнецы часто чувствуют мгновенную искру. И эта искра может гореть долго, если за ней правильно ухаживать!

Как отмечают Близнецы, Овен и Близнецы часто имеют схожие ценности и взгляды на такие вещи, как политика, воспитание семьи или даже выбор фильмов для проката.

«Дружба и общение — отличительные черты этого аспекта», — говорят астрологи, поэтому ожидайте, что эти отношения будут полны комфорта и взаимопонимания.

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