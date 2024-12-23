В 2024 г. некоторые одесситы имеют право на льготы на коммунальные услуги и топливо.
Как получить это пособие, рассказали в Новости.LIVE.
Таким образом, речь идет о людях с инвалидностью, ветеранах, семьях погибших военных и многодетных семьях.
Кто имеет право на льготы
Право на государственную помощь имеют:
лица с инвалидностью в результате войны, участники боевых действий, семьи погибших военных;
«чернобельцы»;
участники войны, личности с особыми заслугами перед Родиной и их семьи;
ветераны силовых структур, а также вдовы или вдовицы погибших ветеранов;
многодетные семьи, детские дома семейного типа и приемные семьи, воспитывающие троих и более детей;
пенсионеры, работавшие учителями, врачами, фармацевтами, специалистами по защите растений, библиотекарями или культурной сфере в селе.
Как оформить льготы
Для получения льготы необходимо подать заявку и документы, подтверждающие право на пособие. Сделать это можно лично в органах Пенсионного фонда, по почте или через онлайн-ресурсы. Для этого доступны официальный сайт Министерства социальной политики, мобильное приложение Пенсионного фонда и веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Также Politeka писала о том, что для одной из категорий предусмотрена социальная поддержка, в том числе бесплатное питание в детских садах, школах и заведениях профессионально-технического образования.
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