Для получения льготы необходимо подать заявку и документы, подтверждающие право на пособие.

В 2024 г. некоторые одесситы имеют право на льготы на коммунальные услуги и топливо.

Как получить это пособие, рассказали в Новости.LIVE.

Таким образом, речь идет о людях с инвалидностью, ветеранах, семьях погибших военных и многодетных семьях.

Кто имеет право на льготы

Право на государственную помощь имеют:

лица с инвалидностью в результате войны, участники боевых действий, семьи погибших военных;

«чернобельцы»;

участники войны, личности с особыми заслугами перед Родиной и их семьи;

ветераны силовых структур, а также вдовы или вдовицы погибших ветеранов;

многодетные семьи, детские дома семейного типа и приемные семьи, воспитывающие троих и более детей;

пенсионеры, работавшие учителями, врачами, фармацевтами, специалистами по защите растений, библиотекарями или культурной сфере в селе.

Как оформить льготы

Для получения льготы необходимо подать заявку и документы, подтверждающие право на пособие. Сделать это можно лично в органах Пенсионного фонда, по почте или через онлайн-ресурсы. Для этого доступны официальный сайт Министерства социальной политики, мобильное приложение Пенсионного фонда и веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Также Politeka писала о том, что для одной из категорий предусмотрена социальная поддержка, в том числе бесплатное питание в детских садах, школах и заведениях профессионально-технического образования.

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