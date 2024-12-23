Медианская зарплата была рассчитана на основе 192 688 вакансий, размещенных на Work.ua за последние три месяца.

В 2024 году средняя заработная плата в Украине увеличилась на 22%, достигнув 22,5 тысяч гривен.

По данным сайта по поиску работы Work.ua, за этот год заработные платы некоторых специалистов показали значительный рост.

«Средняя заработная плата в Украине составляет 22,5 тысяч гривен, что на 22% больше, чем в декабре прошлого года. Медианная зарплата была рассчитана на основе 192 688 вакансий, размещенных на Work.ua за последние три месяца», — говорится в анализе.

Среди профессий, где зарплаты выросли на 50% и больше, можно выделить:

ортодонтов;

продюсеров;

кредитных экспертов;

инструкторов автошкол;

теплотехников;

управляющих сетями магазинов.

Лидерами по уровню роста зарплаты стали ортодонты. Их доход повысился почти на 90%: теперь работодатели предлагают им 47,5 тысяч гривен.

На втором месте – продюсеры, которые получают на 58% больше. Средняя зарплата для этой профессии на сегодняшний день составляет около 45 тысяч гривен.

Третье место занимают кредитные эксперты, зарплата которых выросла на 56%. Сейчас они могут рассчитать 23,5 тысячи гривен.

Также значительное повышение зарплаты у таких специалистов:

Теплотехники - 35 тысяч гривен (+56%);

Управляющие сетями магазинов – 30 тысяч гривен (+50%);

Коллекторы - 30 тысяч гривен (+46%);

Плиточники – 40 тысяч гривен (+45%);

Работники линии раздачи - 19,5 тысяч гривен (+44%).

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