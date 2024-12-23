В 2024 году средняя заработная плата в Украине увеличилась на 22%, достигнув 22,5 тысяч гривен.
По данным сайта по поиску работы Work.ua, за этот год заработные платы некоторых специалистов показали значительный рост.
«Средняя заработная плата в Украине составляет 22,5 тысяч гривен, что на 22% больше, чем в декабре прошлого года. Медианная зарплата была рассчитана на основе 192 688 вакансий, размещенных на Work.ua за последние три месяца», — говорится в анализе.
Среди профессий, где зарплаты выросли на 50% и больше, можно выделить:
ортодонтов;
продюсеров;
кредитных экспертов;
инструкторов автошкол;
теплотехников;
управляющих сетями магазинов.
Лидерами по уровню роста зарплаты стали ортодонты. Их доход повысился почти на 90%: теперь работодатели предлагают им 47,5 тысяч гривен.
На втором месте – продюсеры, которые получают на 58% больше. Средняя зарплата для этой профессии на сегодняшний день составляет около 45 тысяч гривен.
Третье место занимают кредитные эксперты, зарплата которых выросла на 56%. Сейчас они могут рассчитать 23,5 тысячи гривен.
Также значительное повышение зарплаты у таких специалистов:
Теплотехники - 35 тысяч гривен (+56%);
Управляющие сетями магазинов – 30 тысяч гривен (+50%);
Коллекторы - 30 тысяч гривен (+46%);
Плиточники – 40 тысяч гривен (+45%);
Работники линии раздачи - 19,5 тысяч гривен (+44%).
Последние новости Украины:
Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.
Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.
Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.