Евдоким вспоминает, что его путь в армию начался еще 10 лет назад, когда видел военных, которые ехали защищать Донецкий аэропорт.

После взрыва вражеского беспилотника "Ланцет" 23-летний Евдоким Сердюк потерял обе ноги, но не сломался.

Его историю поведали в сюжете ТСН. Он родом из Донбасса и после ранения переехал в Винницу. После лечения и реабилитации, став на протезы, он стал вдохновением для других раненых бойцов.

Евдоким активно занимается тренировками, носит тяжелые бутыли с водой, тренируется на тренажерах и подтягивается на перекладине. Каждый день ставит перед собой все более сложные задачи. Парень, ставший ветераном в 23 года, после тяжелого ранения не отчаялся.

"Этот "Ланцет" может разбивать танки и БМП, но меня не сломал", – отмечает он.

Евдоким вспоминает, что его путь в армию начался еще 10 лет назад, когда видел военных, которые ехали защищать Донецкий аэропорт. Когда в 2022 году началась полномасштабная война, он не колебался и ушел добровольцем.

"Друг позвонил по телефону, предложил поехать в военкомат, и уже через несколько дней я был в рядах армии", - рассказывает Евдоким.

Он служил зенитчиком в 56-й Мариупольской бригаде, прикрывая позиции артиллерии. В течение полутора лет воевал в самых горячих точках фронта, пока не получил ранения от вражеского беспилотника.

После операций и реабилитации Евдоким овладел протезами и начал учиться ходить заново. "В начале было очень тяжело. Ты не привык к новому образу жизни, нужно было приспосабливаться", – говорит он.

Несмотря на трудности, Евдоким ежедневно ставит перед собой новые цели, как преодоление мокрой лестницы и высоких бордюров, и подъем тяжелых грузов. Он записывает свои тренировки и выкладывает их в сеть, надеясь, что они будут вдохновлять других.

Его мотивационные видео просмотрели тысячи людей. Он получает много сообщений от других бойцов, тоже получивших ампутации. Их вдохновляет его пример и помогает им преодолеть депрессию.

"Многие пишут ребята такая же ампутация, посмотрели видео и это мотивирует, есть ребята с меньшими ранениями, а они впадают в депрессию, но если я без двух показываю хорошие результаты, то они должны посмотреть и понять что у них еще легче", - говорит Евдоким. Сердюк.

Больше всего парень черпает силы от поддержки родных, выехавших из Донбасса, чтобы быть рядом с ним. Он уверяет, что ни разу не пожалел, что ушел добровольцем. Для победы требуются усилия каждого. И пока его родная деревня не будет освобождена от оккупантов, он продолжит снимать свои мотивационные ролики в Виннице, ожидая того дня, когда сможет вернуться домой.

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