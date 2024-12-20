В настоящее время АЭС и ТЭС работают на полную мощность после массированных островов со стороны рф.

В настоящее время энергетическая система страны готова лучше, чем в прошлую зиму - эксперт сообщил, чего ожидать зимой.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Нагорняк, член комитета Верховной Рады по энергетике, в эфире "КИЕВ24".

Он пояснил, что блекаутов в Украине больше не ожидается, даже несмотря на удары российских войск по энергетическим объектам.

"Если температура не будет ощутимо снижаться, и наше потребление не будет ощутимо расти, то будем плюс-минус в графиках. Если будут отключения, то они будут незначительными", – отметил Сергей Нагорняк.

Нагорняк пояснил, что отключения электричества отменены благодаря полной мощности, на которой работают АЭС и ТЭС, а также круглосуточной работе энергетиков по восстановлению инфраструктуры.

"Работаем на грани. На грани потребления и генерации, а также незначительного количества импорта из Европы. Сегодня импорт незначителен, потому что в Европе цены значительно выше, чем в Украине", – добавил он. Нардеп также сообщил, что второй уровень защиты энергетических объектов способен защищать не только от обломков, но и прямого попадания ракеты.

Напомним, в Украине будут внедрены новые графики отключения электроэнергии. В частности, очереди будут разделены на подчерки, такие как 1.1 и 1.2, чтобы предотвратить перегрузки сети.

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