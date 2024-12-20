Глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что вопрос присоединения к SEPA активно обсуждался во время его визита в Литву.

Украина станет членом Единой зоны платежей в евро (SEPA) – вступление в SEPA откроет новые возможности для евроинтеграции страны и поможет снизить комиссии за переводы между Украиной и странами ЕС.

Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что вопрос присоединения к SEPA активно обсуждался во время его визита в Литву. Однако он не назвал конкретные сроки вступления Украины в зону.

Обещания присоединиться к SEPA звучат уже несколько лет, в том числе премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал это еще в мае 2022 года, однако это так и не произошло. Пышный заявил о поддержке Европейской комиссии в процессе скрининга национального законодательства и присоединения к SEPA. Однако это не означает переход страны на евровалюту – речь идет сугубо о банковских платежах.

Зона SEPA обеспечивает единые подходы к банковским операциям в евро, устраняя разницу между внутренними и международными платежами. Система была создана в 2007 году и позволяет производить переводы с одного банковского счета во всех странах ЕС.

Вступление в SEPA будет способствовать евроинтеграции Украины, снизит расходы на денежные переводы между Украиной и ЕС, облегчит доступ украинского бизнеса на европейские рынки и снизит количество технических решений для финансовых компаний.

НБУ также рассматривает возможность привязать курс гривны к евро вместо доллара из-за увеличения доли сделок в евро в Украине. Однако это не означает, что страна вскоре введет евро в качестве платежной единицы. Более возможно, что изменения в валютной политике произойдут после того, как Украина станет полноценным членом ЕС.

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