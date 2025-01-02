Не чувствовать себя комфортно в собственном доме — плохое чувство, есть знаки Зодиака, которые просто не подходят для семейной жизни.

Прежде чем начать жить с кем-то, хорошо бы знать, чего ожидать, узнайте самые сложные в семейной жизни знаки Зодиака.

Вместо этого посмотрите, что говорит астрология, вот знаки зодиака, которые самые сложные в семейной жизни.

ДЕВА (23 августа - 22 сентября)

Вы знаете, что — звезды не должны вам об этом говорить — насколько Девы могут быть чрезмерно критичными, перфекционистскими и придирчивыми . Они любят вещи такими, какими они их видят, и если вы одолжите у них какую-нибудь вещь и не вернете ее в первозданном виде или проигнорируете уборку ванной на неделю, возникнут проблемы.

Кроме того, хотя у Дев много хороших качеств, приукрашивание не входит в их число. Девы могут быть резкими, так что если вы чувствительны к критике, они могут быть не первым выбором для жизни.

ВОДОЛЕЙ (20 января - 18 февраля)

С Водолеями именно это отсутствие эмоций делает жизнь с ними сложной. Они не будут поощрять вас изливать им душу; на самом деле, они предпочли бы, чтобы вы держали свои чувства при себе, поскольку эмоциональные проявления вызывают у них сильный дискомфорт.

Водолеи чрезвычайно независимы, поэтому если вы хотите жить с кем-то, с кем вы можете проводить все время, то могут возникнуть некоторые проблемы, а когда они чувствуют себя общительными, ожидайте, что их разношерстная компания друзей останется до поздней ночи. В каждом доме есть правила, но следовать правилам — это не для Водолея, так что будьте готовы.

СТРЕЛЕЦ (22 ноября - 21 декабря)

Стрельцы любят быть в движении , поэтому не исключено, что вы не будете видеть своего соседа-Стрельца так часто, как вам бы хотелось. Если обстановка в доме становится напряженной или нужно обсудить что-то серьезное, у Стрельца может внезапно возникнуть желание отправиться в дорогу.

Стрельцы заботятся и хотят услышать, что вы переживаете, им просто нужно сначала разобраться со своими собственными проблемами.

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