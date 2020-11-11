Пока Конституционный суд рассматривает закон о государственном языке, к его стенам пришли сотни активистов, чтобы поддержать в этом качестве украинский язык.

Команда YouTube-канала «СОЦ ОПРОС» решила узнать мнение киевлян на эту животрепещущую тему.

Часть респондентов высказалась за полный переход населения на украинский язык, но другим больше нравится Украина как многоязычная страна. Однако практически все опрошенные согласны между собой в том, что все граждане обязаны знать государственный язык.

«Мне стыдно за такой суд. Каждый человек, живущий в Украине должен знать язык своей нации», - говорит воспитатель детского сада Наталья.

Пенсионеры выступают за то, чтобы вся официальная документация велась исключительно на украинском языке, причём не только государственная.

«Мы украинцы, так разговаривали наши дедушки и прадедушки. Дети должны расти и знать, что это их родной язык», - считает мебельщик Александр.

Среди предпринимателей существуют похожие настроения. Наталья, частный предприниматель, настаивает на том, чтобы украинский язык как государственный использовался во всех документах и во всех официальных учреждениях. А в быту, конечно, каждый волен говорить на том языке, на котором желает.

«Хотя я и русскоязычная, я все равно за государственный язык. Почему в Польше, Италии и Франции есть свои государственные языки? Вся документация должна быть на родном языке. Люди должны быть грамотными», - считает экономист Лариса.

В речи многих опрошенных слышится русский акцент, но это не мешает им чувствовать себя украинскими патриотами. Они уверены, что обучение детей в школах на украинском языке поможет развитию страны.

«Я поддерживаю точку зрения Венецианской комиссии и Евросоюза, которые считают, что этот закон несовершенен, его нужно изменить и принять тот, что устроит все население Украины», - делится своим мнением научный работник Борис.

Итак, осталось только разработать и принять такой языковый закон, который учтёт потребности всех частей населения.

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