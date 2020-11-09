15 тысяч 39 киевлян поддержали команду "Рідної Країни" на выборах в Киеве.
Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, цитирует "Знай". Здесь и Далее приводим слова автора без комментариев.
Благодарен всем, кто поддержал нашу программу "Киев - город для киевлян" и команду, что впервые, как политическая партия принимала участие в избирательной кампании.
Печально, что большое количество наших сторонников, прежде всего людей почтенного возраста, не смогло прийти на выборы ввиду пандемии коронавируса.
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СТРАННО, что многие идейно близких партий и политиков, которые декларировали необходимость совместного участия в Киевских выборах, решили поддержать нынешнюю власть застройщиков или принять в них участие самостоятельно и таким образом дезориентировали киевлян и в результате набрали по несколько тысяч голосов.
Позорным является тот факт, что олигархи и застройщики сформировали практически все списки партий, которые прошли в Киевсовет, а владельцы сеток с подкупа избирателей снова играли ключевую роль в условиях, когда в выборах приняла участие лишь треть киевлян.
При таким обстоятельствах, команда "Родной Страны" не только продолжает свою работу в столице Украины, но и будет действовать как политическая оппозиция к городской власти, сформированной застройщиками и олигархами.
Потому что защищать, уважать и любить Киев и Украину нужно ежедневно, а не только во время выборов и желательно за собственные, а не бюджетные средства!
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