С 2000 года Пальчевскому как минимум 3 раза выдавали паспорт гражданина Российской Федерации - в 2000, 2004, 2006 году. Об этом свидетельствуют данные из формы П1 общероссийской базы полиции.
Об этом пишет Антикор.
Скриншоты с данными по ссылке.
Примечательно, что паспорт в 2000 году был выдан А.Пальчевскому, как военнослужащему РФ. На тот момент ему было 39 лет.
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Последний паспорт был выдан в 2006 году и является действительным по сей день - Серия 4508 № 614309.
Также с 2000 года А.Пальчевскому было выдано 4 заграничных паспорта гражданина РФ. Последний в 2009 году, когда он уже был гражданином Украины.
Согласно данным полицейской базы, А.Пальчевский зарегистрирован в Москве по адресу ул.Абрамцевская 14, кв 184. Эта информация подтверждается из открытых источников.