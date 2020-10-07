Звітуючи про 5 років своєї діяльності у Солом’янському районі Києва, депутат Андрій Андрєєв підкреслив важливість реальних дій, спрямованих на комфорт киян і добробут дітей

Про це інформує Хрещатик.News із посиланням на Фейсбук-сторінку Андрія Андрєєва.

“Трохи більше ніж 5 років ми разом з вами наполегливо працювали, щоб зробити наш мікрорайон найкомфортнішим для життя та дозвілля. Завжди можна зробити більше і краще, але я точно знаю, що ми поставили досить високу планку і саме тому – мені не соромно!”, – заявив Андрєєв.

Депутат відзначив, що “за цей час нам є про що звітувати: ми інвестували в майбутнє наших дітей, створювали умови для їх всебічного розвитку та дозвілля. Адже діти – це наше майбутнє. Ми робили затишні умови для життя в нашому районі.”

Пріоритети Андрія Андрєєва і його команди – це комплексні підходи до вирішення питань житлово-комунального господарства.

“Ми реагували на кожне звернення громадян та оперативно його опрацьовували. Робили наш район дійсно найзеленішим в нашій столиці”, – додав Андрєєв.

“Тепер наша мета – масштабувати нашу роботу на окрузі на весь Солом‘янський район, щоб ми з вами та наші діти могли жити дійсно в затишному та комфортному районі. Тим кому з нами по дорозі – давайте змінимо Солом‘янський район разом!”, – підкреслив депутат.