У Солом’янському районі столиці з’явився найбільший спортивний об’єкт району замість розливайки завдяки активній позиції депутата Андрєєва

Депутат Київради Андрій Андрєєв довів, що дотримується своїх обіцянок і тримає слово, повідомляє Хрещатик.News із посиланням на його Фейсбук-сторінку.

“Рівно два роки тому на місці звичайної розливайки ми відкрили в Солом‘янському районі дитячий боксерський зал «Чемпіон» в рамках Конгресу Всесвітньої боксерської ради, який на той час проходив в Києві. А такі події назавжди залишаються в пам’яті і в серці”, – каже Андрій Андрєєв.

Депутат підкреслює, що за 5 років це, мабуть, найбільший спортивний об’єкт побудований в нашому районі. І точно не останній створений нашою командою!



