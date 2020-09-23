Роман Головін поділився власною стратегією "порятунку" Києва

Він розказав про неї на своїй сторінці у Фейсбук, пише Знай.юа. Далі наводимо слова автора без змін.

Як приємно, що топові кандидати в мери Києва обсмоктали мою комунальну стратегію, отримавши в користування мої тези, які є критикою стану Києва і первинними пропозиціями необхідних змін.

На жаль, не встиг дати нічого для програм кандидатів до їх реєстрації в мери, тому й програми «типу» певних головних кандидатів в мери Києва залишилися кволими й невиразними на кшталт «соврі с трі короба».

Кандидати в мери і їх партії повинні перебороти свою імпотентність і страх перед розкриттям реальних проблем міста, проблем, за якими приховується грабунок міста й недолуге керівництво містом.

Кандидати та їх партії повинні обирати єдиний шлях розвитку Києва – комуналізацію.

Комуналізація Києва– єдина система дій в інтересах киян. Вона єдина має чіткі суспільно-економічні визначені джерела розвитку та ефективні напрями розподілу ресурсів Киян.

Так, Київ необхідно рятувати. Не будувалося метро, не будувалися «розв’язки», що, як наслідок, є причиною заторів. Відсутня комунальна транспортна стратегія, що, як наслідок, поглиблює некомфорт і втрату часу при переміщеннях. Крадуть бюджет і озеленюються собі в карман. Якщо з’явилася нова іменна лава в парку – значить, хтось купив собі мерседес. Така система є сьогодні, але нові партії в київській раді з новим головою мають змінити систему.

Всі ми Кияни…

Якщо ти народився в Києві – ти Киянин.

Якщо ти живеш в Києві з 17 років – ти Киянин.

Якщо ти живеш в Києві – ти Киянин.

Якщо ти в Києві 3 дні й хочеш залишитися в ньому жити – ти Киянин.

Якщо ти приїхав у Київ на один день – ти Киянин.

Якщо ти проїздом чи прольотом над Києвом – ти киянин.

Кожен українець на 100% киянин.

Навіть ці мої тези про Киян і Київ перетворили на виправдання чому не Киянин балотується в мери Києва. Я ж зовсім про інше, про теґ. що Київ повинен належати українцям-Киянам, а не будь-якому колу обмежених осіб.

Поки що Києвом керує гальмо! - Київ на гальмах абсолютно й відносно всіх інших міст і процесів можливого розвитку, з якими можна порівняти Київ. Зняти Київ з гальма зможуть ті, хто дійсно усвідомлює, що Київ належить Киянам, а Київ - суспільно-економічна категорія.

Повернути Київ Киянам! – це програма «ПОВЕРНЕННЯ» стратегічних для Києва об’єктів життєдіяльності до комунальної власності, в управління, володіння і розпорядження Киян:

повернути «Водоканал» ;

повернути «Київхліб»;

повернути «Київгаз»;

повернути «Київенерго»;

повернути «Київміськбуд»;

повернути зупинку громадського транспорту;

повернути весь паркувальний простір;

повернути киянам весь рекламний простір

Повернути Київ Киянам! – це програма «100% комунальне»

100% комунальний транспорт;

100% комунальне будівництво комунальних об’єктів інфраструктури;

100% комунальне будівництво об’єктів житлової і нежитлової інфраструктури;

100% комунальне будівництво, ремонт, обслуговування й експлуатація міських доріг

Повернути Київ Киянам! – це програма «МІЛЬЯРДИ»

мільярди в бюджет від повернутого Киянам «Водоканалу»

мільярди в бюджет від повернутого Киянам «Київхліб»

мільярди в бюджет від повернутого Киянам «Київгазу»;

мільярди в бюджет від повернутого Киянам «Київенерго»;

мільярди в бюджет від повернутого Киянам громадського транспорту;

мільярди в бюджет від повернутого Киянам паркувального простору;

мільярди в бюджет від повернутого Киянам рекламного простору;

мільярди в бюджет від повернутого Киянам права на економічні і природні монополії

Я свідомо не назви підприємств, а напрями діяльності які зрозумілі. Світло, газ, тепло, вода, землі, повітря, дерева – все це і не тільки повинно повернутися Киянам.

Списки в запропонованих програмах можна продовжувати й продовжувати – немає меж досконалості для Київської комунальної стратегії.

Припинення роздачі підрядів на підприємства, наближені до керівників Києва, – це мільярди економії бюджету міста Києва.

Повернення з незаконного володіння виробничі підприємства Киян – це покращення добробуту Киян, зниження ціни комунальних послуг, контроль за ціноутворенням соціальних товарів.

Повернення управління й контролю над природними та економічними монополіями Києва – європейський шлях до суттєвого зростання бюджетних надходжень.

Києву потрібна комуналізація – консолідація власності Киян. Києву необхідна Київська комунальна стратегія.

Комунальна стратегія Києва виходить з логіки вирішення накопичених проблем, тих викликів, що існують, та викликів майбутніх. Головною проблемою і головним викликом для Києва є втрата цілісності управління й контролю в місті як агломерації.

Перш за все, Київська комунальна стратегія це:

нова якість суспільного (комунального) управління: міський голова – ефективний управлінець, а не аутсорсер, як і всі виконавчі органи;

зосередження процесів розвитку інфраструктури Києва під контролем і оперативним управлінням громади;

зосередження природних та економічних монополій на рівні Києва під контролем і оперативним управлінні громади;

реалізація самостійного оперативного управління власністю громади, особливо стратегічних її напрямів, через комунальні підприємства.

Комунальна стратегія Києва повинна сформувати у киян бачення плану позитивних структурних змін в управлінні столицею за рахунок формування потужної комунальної матеріальної бази для прискореного самостійного забезпечення будівництва, утримання та обслуговування міської інфраструктури інших об’єктів комунальної власності в інтересах громади.

У Киян повинно бути все своє. Свій мер, свої депутати й своя система співволодіння, співуправління й усуспільнення прибутків Києва.