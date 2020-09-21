Киевляне выдвинули общественного деятеля Андрея Пальчевского в мэры

Об этом в своей колонке для издания «Хрещатик» пишет Анатолий Октисюк.

«15 сентября во время обычного общения Пальчевского с жителями Оболони, его сторонники ситуативно выдвинули лидера партии «Перемога» кандидатом в меры Киева. Не исключено, что штаб Пальчевского прорабатывал свою отдельную программу по этому поводу, и готовился к партийному съезду, чтобы официально выдвинуть своего лидера кандидатом в мэры. Как это сделали представители партии «УДАР», «Слуга народа» и других политических сил. Пальчевский имеет самые высокие шансы выйти во второй тур на выборах мера Киева. Однако, в этом случае слово было сказано киевлянами, а не штабистами Пальчевского», – считает политолог.

Также Октисюк рассказал, как на избирательную активность Пальчевского реагируют оппоненты.

«Чем больше у Пальчевского будет физических контактов и встреч с киевлянами, тем больше вероятность, что это материализуется в определенное количество голосов на участках за кандидата и его партию. Потому что в последнее время против этого политика развернули целую информационную травлю в СМИ, на олигархических каналах, а также в среде различных блогеров и лидеров общественного мнения. Старые элиты и пророссийские силы запускают фейки о якобы причастности Пальчевского к работе на «ФСБ-ГРУ», потому что олигархи бояться пускать новые политические силы в местную власть», – резюмировал он.