Сьогодні, 13 вересня, в рамках Громадського бюджету відкрили оновлений баскетбольний майданчик на вулиці Олексіївська, 3-а. За традицією, це зробили змаганням дворових команд за Кубок Солом’янки.
Про це розповів на своїй сторінці в Фейсбуці депутат Київради Андрій Андрєєв, повідомляє Хрещатик.News.
Фото: Андрій Андрєєв
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“Сьогодні відкрили відреконструйований баскетбольний майданчик за адресою вул. Олексіївська, 3-а!” – поділився радістю депутат.
Фото: Андрій Андрєєв
За традицією відкрили реконструйований майданчик турніром з стрітболу, в якому взяли участь дитячі команди Солом’янського району.
Фото: Андрій Андрєєв
“Майданчик був створений за рахунок громадського бюджету міста Києва. Я вдячний активістам, з якими ми минулого організували збір голосів за цей проєкт, а також керівникам солом’янських органів самоорганізації населення за наполегливість та професіоналізм, адже саме завдяки їм сьогодні ми отримали ще один новий спортивний майданчик в нашому районі”, – зазначив Андрій Андрєєв.
Фото: Андрій Андрєєв