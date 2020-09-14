Сьогодні, 13 вересня, в рамках Громадського бюджету відкрили оновлений баскетбольний майданчик на вулиці Олексіївська, 3-а. За традицією, це зробили змаганням дворових команд за Кубок Солом’янки.

Про це розповів на своїй сторінці в Фейсбуці депутат Київради Андрій Андрєєв, повідомляє Хрещатик.News

Фото: Андрій Андрєєв

“Сьогодні відкрили відреконструйований баскетбольний майданчик за адресою вул. Олексіївська, 3-а!” – поділився радістю депутат.

Фото: Андрій Андрєєв

За традицією відкрили реконструйований майданчик турніром з стрітболу, в якому взяли участь дитячі команди Солом’янського району.

Фото: Андрій Андрєєв

“Майданчик був створений за рахунок громадського бюджету міста Києва. Я вдячний активістам, з якими ми минулого організували збір голосів за цей проєкт, а також керівникам солом’янських органів самоорганізації населення за наполегливість та професіоналізм, адже саме завдяки їм сьогодні ми отримали ще один новий спортивний майданчик в нашому районі”, – зазначив Андрій Андрєєв.

Фото: Андрій Андрєєв