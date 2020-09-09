За последние сутки в Киеве китайским вирусом заболели 310 человек
Как передает Politeka, об этом говорится в ежедневном отчете Минздрава на странице в Facebook.
По состоянию на среду, 9 сентября, в столице уже 15 821 подтвержденный случай COVID-19.
По Украине за минувшие сутки 2 551 случай вируса.
Ранее сообщалось, что в Киеве больницы, в которых лежат пациенты с китайским вирусом заполнены на 40 процентов.
В областной администрации отреагировали на скандал после звонка семейного врача в скорую помощь.
Диспетчер рассказал врачу, что ему некуда положить пациента, у которого воспаление легких. Результата теста еще не было.
В тот же день скорая помощь к нему все же приехала, однако, от госпитализации он изначально отказался. Когда пришел негативный анализ на коронавирусную инфекцию, его положили в областную больницу.
Украинка с 13-м размером покорила огромным бюстом в смелом бикини: "Девушка-мечта"
Кравец из «Квартал 95» после тяжелой болезни срочно обратилась к украинцам: «Я очень люблю…»
«Тина, перед эфиром не бухай»: опухшая Кароль удивила внешним видом на "Танцях з зірками"
"Невеста" Харламова забыла о приличии и задрала ножку в дерзком мини: "Какая вы..."
Врач из записи работает в частной больнице, и помимо журналистов к нему звонил также министр здравоохранения. Из-за такого напряжения врач был вынужден пойти в отпуск.
Ранее мы писали, что в Киеве закрыли на карантин две школы.
В Госпродпотребслужбе уверяют, что проверки проходят ежедневно.
Также он рассказал, что в случае вспышки вируса, будет приниматься решение о продлении каникулярного периода.
"Сегодня принято решение относительно двух школ в связи со случаями заболевания",- сказал Рубан.
Напомним, учебный год в Украине под угрозой срыва, инфекционист озвучил тревожный прогноз.
Также Politeka писала, об ужесточении карантина: что происходит в маршрутках после нового запрета, фото.