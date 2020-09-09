За последние сутки в Киеве китайским вирусом заболели 310 человек



Как передает Politeka, об этом говорится в ежедневном отчете Минздрава на странице в Facebook.



По состоянию на среду, 9 сентября, в столице уже 15 821 подтвержденный случай COVID-19.



По Украине за минувшие сутки 2 551 случай вируса.

Ранее сообщалось, что в Киеве больницы, в которых лежат пациенты с китайским вирусом заполнены на 40 процентов.

В областной администрации отреагировали на скандал после звонка семейного врача в скорую помощь.



Диспетчер рассказал врачу, что ему некуда положить пациента, у которого воспаление легких. Результата теста еще не было.

В тот же день скорая помощь к нему все же приехала, однако, от госпитализации он изначально отказался. Когда пришел негативный анализ на коронавирусную инфекцию, его положили в областную больницу.

Врач из записи работает в частной больнице, и помимо журналистов к нему звонил также министр здравоохранения. Из-за такого напряжения врач был вынужден пойти в отпуск.

Ранее мы писали, что в Киеве закрыли на карантин две школы.

В Госпродпотребслужбе уверяют, что проверки проходят ежедневно.

Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Также он рассказал, что в случае вспышки вируса, будет приниматься решение о продлении каникулярного периода.



"Сегодня принято решение относительно двух школ в связи со случаями заболевания",- сказал Рубан.



Напомним, учебный год в Украине под угрозой срыва, инфекционист озвучил тревожный прогноз.

Также Politeka писала, об ужесточении карантина: что происходит в маршрутках после нового запрета, фото.







