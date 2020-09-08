Известный политик приехал к заброшенному заводу «Радикал» и записал видеообращение, в котором жестко раскритиковал экологическую обстановку в столице.

«Я на руинах печально известного завода возле метро Лесная. Тут строятся дома, тут будут жить и гулять дети. А здесь в первым слое земли невооруженным взглядом видна ртуть. В 40 раз выше нормы, особенно летом. Мы специально приехали сюда, чтобы показать – с 96 года завод закрыт, но ничего не сделано», - сетует он.

Андрей Пальчевский обвинил власть в бездействии, а также вспомнил другие проблемные объекты столицы.

«Где власть? Там, где и должна быть! Бегает пиарится на вирусах и других бедах. Это же не единственное такое место в Киеве. В Голосеевском районе завод Радон. Тоже самое с нашим Днепром. Самое главное, никто не сообщает людям, какая здесь опасность. А мы сообщим. Ганьба им!», - подвел итог лидер политсилы «Перемога Пальчевского».

Напомним, согласно социологическому исследованию издания «Politeka», 27,7% жителей Деснянского района хотят видеть следующим мэром именно Пальчевского.

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взрвыв онкологии? а вот чего..

Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 8. September 2020