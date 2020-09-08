Аварийные бригады КП "Киевтеплоэнерго" устраняют повреждения на теплосетях ТМ-2 и ТМ-8

Как передает Politeka со ссылкой на сообщение в КГГА, из-за коммунальных аварий нет горячей воды в домах на нескольких центральных улицах столицы.

От горячего водоснабжения временно отключены 335 потребителей в домах на улицах Грушевского, Орлика, Липской, Шелковичной, Лютеранской, Рыбальский, Богомольца, Лаврской, Мазепы, Подвысоцкого, Дружбы Народов.

По данным КГГА, возобновить подачу горячего водоснабжения должны 10 сентября.

вода, кран

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Напомним, Киевсовет не принял решения о дополнительном финансировании коммунальных предприятий-перевозчиков.

Поэтому специалистам киевского метрополитена грозит безденежье.

Бюджетные средства должны были пойти на выплаты заработных плат работникам метрополитена. Об этом 7 сентября сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Киевскому метрополитену следует увеличить ассигнования на 162 млн грн.

метро

Добавим, что 3 сентября, в центре города у здания Киевской городской государственной администрации вышли на митинг работники "Киевпастранса".

Как сообщала Politeka, на бывшем кладбище в районе Бабьего Яра началось строительство.

На территории, примыкающей у Мемориальному заповеднику Бабий Яр, на месте бывшего недостроенного спорткомплекса была отгорожена строительная площадка овальной формы, размером примерно 80х60 метров.

"Я могу сказать только одно: и тем, кто проводит эти работы, и тем, кто давал на них разрешение, и, главное, тем, кто ставит им задачи – для них всех абсолютно очевидно, что строительство происходит на кладбище", - заявил  историк и  ответственный секретарюь Общественного комитета «Бабий Яр» Виталий Нахманович.
 
 