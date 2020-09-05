Сьогодні, 5 вересня у Солом’янському районі урочисто відкрили оновлену спортивну залу дзюдо ДЮСШ «Юний спартаківець».
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив депутат Київради Андрій Андрєєв, інформує Хрещатик.News.
“Сьогодні ми ще раз довели, що для позитивного результату потрібно багато і натхненно працювати, але все можливо, якщо ставити мету”, – зазначив депутат.
Победительница «Холостяка» Ульянова спустила трусы на камеру, скандальные кадры: ни капли стыда
Дочь Кошевого из «Квартал 95» получила травму, на подбородок больно смотреть: «Опасная!»
Раскованная Тина Кароль сняла трусики и назвала решающую дату: "Мисс Балан"
Врачи спасают звезду "Сумерек" Роберта Паттинсона, съемки прерваны: что известно о его состоянии
Андрій Андрєєв подякував всім, хто доклав зусиль для створення нової зали: меценатам і спонсорам, але особливо автору ідеї і ініціатору реконструкції – чемпіону світу з дзюдо Георгію Зантараї.
“Особисто для мене це ще один, створений моєю командою, спортивний зал, який, я впевнений, стане окрасою не тільки району, а й міста загалом”, – підсумував депутат.
Сьогодні на урочистому відкритті Георгій Зантарая провів унікальний майстер-клас для маленьких дзюдоїстів.
Нагадаємо, оновлену дитячу залу для занять дзюдо створили на місці занедбаного приміщення в Інституті модернізації освіти при МОН.