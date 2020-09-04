Жители дома в Соломенском районе Киева жалуются на соседку, которая выливает из окна своей квартиры экскременты людям на голову

Как передает Politeka, об этом стало известно из сообщения Юлии Цехмайстревой на странице "Соломенский район" в Facebook

"Друзья, у нас такая беда на Идзиковских 25. У соседки, которая увлекается инъекциями, закипела и слетела крышечка. В последнюю неделю обострение- и это очень страшно", - пишет девушка.

Юлия Цехмайстрева отмечает, что эта женщина, под ником Анюта Васильева в Facebook, каждый день с 7 до 23 часов "выливает из банки свою мочу и фекалии как только кто-то идёт по тротуару".

ПАМАГИТИ 😫

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Gepostet von Юлия Цехмайстрева am Donnerstag, 3. September 2020

"Да. Г*вно и мочу на голову всем. Как она сама говорит: детей и стариков щадить не буду. Самому младшему её потерпевшему не было и двух лет. Матерится, орёт, у неё явные галлюцинации", - жалуется девушка.

По словам Юлии, эта женщина живёт одна и употребляет наркотики далеко уже который год. Также рассказала, что пыталась дозвониться ее мамы, однако она в начале лета уехала на дачу и не берет трубку.



Жители просят полицию и соответствующие службы отреагировать на эту вопиющую ситуацию.

Ранее мы писали, что вкиевском метро в ближайшее время собираются обновить подвижной состав и закупить около 50 вагонов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Чтобы обновить подвижное имущество, власти Киева возьмут кредит в Европейском банке реконструкции развития (ЕБРР).

На данный момент на балансе столичного метрополитена находится 821 вагон. 

В пресс-службе отметили, что за прошлый год в метро проехали почти 500 миллионов пассажиров. 

Жители просят полицию и соответствующие службы отреагировать на эту вопиющую ситуацию.

Напомним, выяснились жуткие подробности ДТП с курсантками в Киеве: "он наехал раз, другой, третий и..."

Ранее Politeka писала, что стало известно о состоянии девушки-курсантки, которую переехал пьяный майор.

Также Politeka сообщала, что девушка-курсантка, которую переехал пьяный майор, нуждается в помощи: судьба красавицы под угрозой.