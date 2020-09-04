Что довело ее до такого?

Жители дома в Соломенском районе Киева жалуются на соседку, которая выливает из окна своей квартиры экскременты людям на голову

Как передает Politeka, об этом стало известно из сообщения Юлии Цехмайстревой на странице "Соломенский район" в Facebook

"Друзья, у нас такая беда на Идзиковских 25. У соседки, которая увлекается инъекциями, закипела и слетела крышечка. В последнюю неделю обострение- и это очень страшно", - пишет девушка.

Юлия Цехмайстрева отмечает, что эта женщина, под ником Анюта Васильева в Facebook, каждый день с 7 до 23 часов "выливает из банки свою мочу и фекалии как только кто-то идёт по тротуару".

"Да. Г*вно и мочу на голову всем. Как она сама говорит: детей и стариков щадить не буду. Самому младшему её потерпевшему не было и двух лет. Матерится, орёт, у неё явные галлюцинации", - жалуется девушка.

По словам Юлии, эта женщина живёт одна и употребляет наркотики далеко уже который год. Также рассказала, что пыталась дозвониться ее мамы, однако она в начале лета уехала на дачу и не берет трубку.







Жители просят полицию и соответствующие службы отреагировать на эту вопиющую ситуацию. Жители просят полицию и соответствующие службы отреагировать на эту вопиющую ситуацию.