В Киеве на балконе 73-летней женщины, которая живет в доме на улице Милютенко, нашли схрон боеприпасов



Как передает Politeka, об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции столицы на своей странице в Facebook.

"На линию 102 позвонила жительница дома на улице Милютенко. Пожилая женщина решила убрать на балконе и обнаружила лишние вещи", - говорится в сообщении.

Прибывшие патрульные обнаружили в доме пенсионерки предметы, похожие на гранаты и патроны. Она предположила, что там их мог оставить знакомый, который помогал в домашних делах и снимал у нее комнату.

На место вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу.



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Как сообщили в пресс-центре ГСЧС, в салоне находились 20 пассажиров, все они вышли наружу. Пострадавших и погибших нет. Пожар ликвидирован в 16:57.

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По прибытию спасатели установили, что возгорание возникло в квартире на четвертом этаже четырехэтажного дома, после чего огонь перекинулся на крышу здания.

В ходе ликвидации были спасены 2 человека, 15 человек выведены на безопасное расстояние.



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