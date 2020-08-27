Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский уверен, что у каждого города должна быть стратегия его развития.

Такую позицию он высказал в эфире телеканала 112.

«Киев стал местом, куда все люди едут за заработком, потому что работы на местах нет. Сложилось так благодаря сегодняшнему, вчерашнему и позавчерашнему руководству страны. Для того, чтобы обеспечить людей работой и проживанием, необходимо иметь общую стратегию развития города», – заявил Пальчевский.

По словам лидера политической силы «Перемога Пальчевского», стратегия развития города должна быть направлена на обеспечение достойной жизни его жителей.

«Вся система управления городом и достижения целей должны соответствовать решению основных проблем в сфере экологии, здравоохранения и образования», – сказал Пальчевский.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила «Перемога Пальчевского», лидером которой является Андрей Пальчевский. Ранее он заявлял, что решил пожить в 10 районах столицы, чтобы подробнее ознакомиться с проблемами украинцев. Популярный политик, в рамках своей инициативы, уже пожил в Деснянском и Дарницком районах.