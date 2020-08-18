В этим минуты в Киеве активисты записывают видео-обращение к мэру Виталию Кличко, Национальной полиции и Генеральной прокуратуре с требованием отреагировать на незаконное проживание мистра Ткаченка на территории рекреационной зоны Труханового острова.

По данным активистов дом нынешнего министра культуры Александра Ткаченка расположен непосредственно в заповедной зоне.

Об этом сообщают корреспонденты издания Journalist, которые находятся на месте событий.

Активисты встретились, чтобы записать обращение к мэру Киева Виталию Кличко и правоохранительным органам с требованием разобраться в ситуации с незадекларированным домом Ткаченко и ситуацией на острове в целом.

На прошлой неделе активисты общественных организаций «Ліс» и «Товариства охорони пам’яток культури міста Києва» провели митинг возле незаконной застройки и потребовали объяснений со стороны министра культуры. Не получив публичного ответа от Александра Ткаченко, активисты обратились в правоохранительные органы и КМДА с требованием разобраться.

«Сегодня мы вышли, чтобы записать свою позицию против нарушения прав граждан Украины на свободный доступ к природным ресурсам своей страны. Ситуация на Трухановом острове - вопиющая! Все знают, что у Ткаченко там дом. Он не стесняется выкладывать фотографии в социальные сети и никак не комментирует, что эта застройка мешает посетителям заповедника не только свободно передвигаться по острову, но и выходить к воде и использовать эту рекреационную зону по ее прямому назначению - для семейного или личного отдыха и занятий спортом.

Труханов остров вместо места отдыха киевлян превращается в элитный коттеджный городок для десятка семей. А человек, на которого в правительстве возложена миссия управления отраслью украинской культуры, не просто принимает участие в этих процессах, но и не считает нужным объяснить свою позицию.

Мы требуем у представителей власти и правоохранительных органов разобраться в ситуации и вернуть Труханов остров киевлянам!» - заявил член общественной организации «Ліс» Виталий Плескач.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нынешний министр культуры Александр Ткаченко открыто нарушает Закон Украины, подает заведомо неправдивые данные в своей декларации и проживает в доме на территории заповедной зоны на Трухановом острове в Киеве.