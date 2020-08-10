Столичная власть увеличит поддержку социально незащищенных категорий киевлян в связи с распространением COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении, опубликованном на его facebook-странице.

«К сожалению, число больных COVID-19 в столице увеличивается... Социально незащищенным жителям столицы город уделяет особое внимание. Мы помогаем как можем: выплачиваем денежную помощь, выдаем продуктовые наборы и другую помощь», — сказал мэр.

В частности, больше 60 тысяч социально незащищенных киевлян разных категорий ближайшее время получат наборы с необходимыми средствами индивидуальной защиты и памяткой с рекомендациями специалистов по профилактике коронавируса и инструкцией, что делать и куда обращаться в случае появлениям симптомов заболевания.

Виталий Кличко поблагодарил медиков, городские службы, волонтеров и неравнодушных киевлян, с которыми столица «единой командой борется с распространением коронавируса».

Он призвал киевлян сохранять бдительность и неукоснительно соблюдать элементарные правила, чтобы защитить от болезни себя и своих близких: «Берегите себя. Вместе мы преодолеем все вызовы».

По данным Минздрава Украины, Львовская область и Киев лидируют по числу заболевших COVID-19 за все время эпидемии коронавируса. За минувшие сутки в Киеве выявлено 66 новых случаев, всего в столице 9,5 тыс. инфицированных.