В Деснянском районе столицы нашли тайник

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу в Facebook сообщества Муниципальная варта Киева.

"Обнаружили тайник с множеством "сокровищ". Здесь и глушитель к пистолету Макарова, и отмычки, и несколько ключей от автомобилей и жилья. А еще - женский парик", – говорится в сообщении.

Кто хозяин тайника - на данный момент неизвестно, кому принадлежит этот необычный набр должно установить следствие.

Правоохранители изъяли эти предметы и направили их на экспертизу.

Politeka сообщала, что в Одессе мальчик вместе с друзьями, гуляя на улице, обнаружили пакет со шприцами. Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

«Полиция, я нашел наркотики в гаражах» — такой вызов получили патрульные от 11-летнего ребенка.

На место происшествия прибыли следователи. По данным полиции, пакетик со шприцами (более 10 штук) с белым веществом, вероятно наркотического происхождения, направили на экспертизу.

А в Одессе задержали автомобиль с коммунистической символикой, георгиевской ленточкой и ножами. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что в одном из контейнеров, прибывших на теплоходе из США, находился автомобиль «Volkswagen».

«Во время осмотра машины, в багажном отделении под запасным колесом пограничники обнаружили холодное оружие, вымпел с коммунистической символикой и георгиевскую ленточку», — сообщили пограничники.

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