Он планировал поездку из Киева в Днепр

Руководитель "Дома милосердия" Алексей Кучапин в последнее время занимался резонансными делами

Об этом пишет ТСН.

Как известно, волонтер Алексей Кучапин бесследно исчез еще 16 июля. Он планировал через сервис BlaBlaCar доехать из Киева в Днепр.

Представители Деснянского управления полиции подтвердили журналистам, что тело Алексея Кучапина было обнаружено в квартире в Днепровском районе столицы.

"Да, это он - Алексей Кучапин. Его тело найдено в съемной квартире в Киеве. При нем были документы. 90% - это естественная смерть, но еще сегодня будет вскрытие тела, тогда мы уже официально сможем назвать причину смерти. Сейчас ждем родственников и близких для опознания тела", - заявила пресс-офицер управления Наталья Федоровская.

Во время предварительного осмотра тела криминалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Но окончательную причину кончины можно будет установить лишь после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Учитывая новые обстоятельства в деле, силовики переквалифицировали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – естественная смерть.

Стоит отметить, что 9 августа погибшему Алексею Кучапину должно было исполниться 40 лет.

Ранее мы рассказывали, что Украина простилась с подло расстрелянным медиком ВСУ Николаем Ильиным.

Церемония прощания с гражданином Эстонии Николаем Ильиным, который воевал на стороне сил ООС, проходила в киевском соборе святого Александра на улице Костельной, 17.

Николай Ильин в составе эвакуационной бригады ВСУ попал в засаду, которую на линии фронта устроили российские террористы.

Подконтрольные Кремлю боевики сперва не отдавали тело погибшего медика ВСУ. После передачи выяснилось, что террористы изощренными методами издевались над телом Николая Ильина.

Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе

Как сообщала Politeka, "Найдено тело "Эстонца": в ООС сообщили о начале спецоперации, на кону жизнь бойца

Также Politeka писала, что "Боль и ярость переполняют": названо имя расстрелянного героя ВСУ, подробности и фото