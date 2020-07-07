Ушла из дома и так и не вернулась

В Киевской области пропала 16-летняя девушка

Как сообщает Politeka, об исчезновении подростка проинформировали в службе розыска детей, передает Znaj.ua.

Отмечается, что 16-летняя Дарина Соломко ушла из дома вчера вечером, 6 июля, и так и не вернулась.

Подросток не выходит на связь с родными и близкими.

В службе розыска детей рассказали об особых приметах девушки: на вид ей 16-17 лет, рост 1,65 м, имеет среднее телосложение. Волосы у Дарины длинные, темного цвета, глаза тоже темные, круглая форма лица. Девушка была одета в розовую футболку и штаны бирюзового цвета. Также у нее была с собой сумка-бананке с блестками.

В данный момент никому не известно, где она может находиться и куда ушла поздно вечером 6 июля. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками хоть каких-то зацепок о местонахождении девушки. О каких-либо конфликтах с семьей не сообщалось.

Поисками девушки занимается Кагарлыкское отделение Обуховского отдела полиции. Правоохранители отмечают, что Дарина вчера вечером ушла с места жительства (г. Ржищев, ул. Пушкина) и так и не вернулась домой.

"При получении любой информации о возможном местонахождении девушки, звоните по номеру спецлинии полиции "102", - призвали в полиции.

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