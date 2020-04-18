Киев и Киевская область продолжают возглавлять антирейтинг с самым грязным воздухом в мире

Об этом свидетельствуют данные приложения для измерения чистоты воздуха IQAir. Такой уровень ядовитого загрязнения опасен для здоровья, так что лучше оставаться дома и не открывать окна. На улице до сих пор ощущается стойкий запах гари.

Ко всему прочему, в интервью DW заведующий отдела информатики окружающей среды Института проблем математических машин и систем НАН Украины Иван Ковалец предупредил, что официальная статистика в Украине по загрязнению воздуха занижена, по некоторым веществам – в сотни раз.

По его словам, проблема в том, что в стране вовсе не проводят инвентаризацию каких-либо загрязнений в воздухе, и не только из-за пожаров.

"Мы получили и проанализировали базу данных статистики в Киеве и Киевской области за прошлый год. А потом сделали свое моделирование распространения и перемещения загрязнителей, в частности, загрязнение воздуха автотранспортом, сопоставили его с международными оценками. По некоторым веществам в официальной статистике – занижение объемов загрязнителей в два раза, а по некоторым – в сотни раз", – рассказал Ковалец.

Также он заявил, что пылевые бури, пожары и промышленные выбросы опасны для здоровья людей.

"Пыльные бури фиксировали и раньше, но не так часто и в основном - летом. Обычно тогда - много растительности, и в городах такие бури практически не ощущаются. А сейчас растительность еще не успела распуститься, а почва очень сухая. Как правило, весной у нас более влажные условия, и ветер не создает такого сильного подъема частиц в воздух. Но за аномально сухой зимы и весны мы имеем такую ситуацию", –​​​​​​​ уточнил эксперт.

Напомним, что мощный пожар охватил ресторан в Киеве, черный дым видно издалека: кадры ЧП.

Как ранее сообщала Politeka, появились кадры из эпицентра нового пекла в Украине, и это не Чернобыль.

Также Politeka информировала, что ядовитый дым накрыл Киев: сколько продлится опасность, прогноз синоптиков неутешительный.