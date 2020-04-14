В Киеве усилят контроль полиции на блокпостах при въезде в город

Так, с четверга, 16 апреля, в Киеве будет усилен контроль на постах, выставленных на всех въездах в город. Об этом рассказали в мэрии города на брифинге. В частности, Кличко заметил, что на всех въездах полицейских обяжут проверять температуру.

«С четверга, 16 апреля, в следующий понедельник мы усиливаем контроль на постах, выставленных на всех въездах в Киев», – заявил он во время брифинга.

Обещают проверять температуру всех, кто будет следовать в столицу.

Отметим, что речь идет о всех видах транспорта, которые перевозят более 3 человек включая водителя.

Напомним, что в Киеве снова возросло количество заболевших. За одни сутки прибавились десятки зараженных «уханьским» вирусом. Общее количество больных достигло 551. Это на 56 человек больше, чем было вчера. Об этом сообщили в МОЗ.

Так, в Украине город Киев продолжает занимать первое место по количеству зараженных. Всего в стране зарегистрировано 3 372 заболевших. Рост за сутки составил 270 случаев.

В Киевской области выявлено всего 224 случая заболевания.

Также мы писали, что органы местного самоуправления злоупотребляли постановлением МОЗ. Об этом в эфире украинского телеканала заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, уже сегодня, 14 апреля, постановление МОЗ о работе рынков будет признано утратившим силу.

Напомним, продление карантина в Украине: сколько нужно денег, чтобы прожить еще месяц.

Как сообщала Politeka, премьер Шмыгаль проболтался о новых сроках карантина.

Также Politeka писала, что в Минздраве назвали новые сроки окончания карантина, "если мы не будем...".