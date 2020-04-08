Масштабный пожар разгорелся на левом берегу Киева

Так, возгорание случилось в районе улицы Бориспольской. На кадрах, которые очевидцы публикуют в сети, видно, как густой черный дым поднимается над многоэтажками.



По информации dtp.kiev.ua, в Киеве горят склады, пострадавших в результате пожара нет, на месте работают спасатели. По другим данным, пожар охватил железно-бетонный завод.

Ранее сообщалось, что киевские пожарные эксклюзивно показали, что происходит в Чернобыльской зоне, где бушует масштабный пожар.

На видео пожарные находятся в самом эпицентре пожара возле Чернобыля, их авто едет в непроглядном дыму. Не смотря на это огнеборцы шутят и смеются, хотя и готовятся к худшему.

«Пожар там будет продолжаться еще несколько суток точно и горит там намного больше 100 гектаров», - рассказал один из работников ГСЧС.

По данным спасательной службы, населенным пунктам угрозы нет.

Напомним, жуткий пожар в Чернобыльской зоне пожарные не могли потушить насколько дней. Информация о лесном пожаре в Чернобыльской зоне поступила в ГСЧС 4 апреля.

При этом жители Киева и области жаловались, что страшная вонь стоит на улицах и проникает даже в дома.

Напомним, вслед за Чернобылем огненная беда обрушилась на новую область: кто под угрозой.

Как сообщала Politeka, пока пылает Чернобыль, киевляне жарят шашлыки: пожарники не выдержали, фото.

Также Politeka писала, что масштабный пожар уничтожил гектары леса в Чернобыле, задействована авиация: кадры последствий.