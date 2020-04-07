В Чернобыльской зоне продолжают гореть леса
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник на своей странице в Facebook опубликовал видео выжженной земли в Зоне отчуждения с высоты птичьего полета, также в сети сообщили подробности и убытки пожаров в лесах. Об этом пишет Politeka (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По состоянию на 20:00 6 апреля спасатели тушили огонь в Котовском лесничестве в Чернобыльской зоне, а по состоянию на 7:00 7 апреля пожар перешел на травяной настил и лесную подстилку между пгт. Полесское и с. Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня-Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около 4 га.
Кроме того, в Иванковском районе на территории зоны отчуждения в результате пожара было уничтожено 5 га лесничества. В полиции удалось вычислить 27-летнего поджигателя, который забавы ради поджог мусор с травой. Огонь ветром разнесло дальше, и он не смог потушить пожар. По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира).
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«В последние дни спасатели сбились с ног, гася в том числе пожар на территории Чернобыльского заповедника. Съемки с дрона показывают, что огонь пришел из-за пределов зоны отчуждения. Возгорание охватило территорию в несколько десятков гектаров. В эпицентре пожара повысился радиационный фон. Правда, за его пределами радиация в норме. Так, сотрудники ДСНС Украины, ГСП "Северная Пуща" и Чернобыльского заповедника сделали все от них зависящее, чтобы погасить открытый огонь. Но убыткы уже нанесены. В том числе - живому миру заповедника. Это человеческое варварство с привкусом пепла давно пора пресекать», – высказались в заповеднике.
Напомним, масштабный пожар разгорелся под Киевом, огонь перекинулся на лес.
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