В Чернобыльской зоне продолжают гореть леса

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник на своей странице в Facebook опубликовал видео выжженной земли в Зоне отчуждения с высоты птичьего полета, также в сети сообщили подробности и убытки пожаров в лесах. Об этом пишет Politeka (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По состоянию на 20:00 6 апреля спасатели тушили огонь в Котовском лесничестве в Чернобыльской зоне, а по состоянию на 7:00 7 апреля пожар перешел на травяной настил и лесную подстилку между пгт. Полесское и с. Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня-Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около 4 га.

Кроме того, в Иванковском районе на территории зоны отчуждения в результате пожара было уничтожено 5 га лесничества. В полиции удалось вычислить 27-летнего поджигателя, который забавы ради поджог мусор с травой. Огонь ветром разнесло дальше, и он не смог потушить пожар. По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира).

Пожежа в зоні відчуження ВАРВАРСТВО З ПРИСМАКОМ ПОПЕЛУ Проблема, як то кажуть, не тільки давно назріла, але й перезріла. Судячи з того, що твориться в усіх областях України, де масово палають луги, поля, очерети, підліски, а то й ліси, паліїв усіх мастей (від «невинних»: «я тільки своє сміття приберу» до тупих піроманів) вкрай необхідно ловити чи встановлювати їх особи всілякими способами, а, головне, карати. І не тими дріб’язковими шрафами в 175 гривень, а суттєвою сумою з кількома нулями. А як інакше? В останні дні рятувальники збилися з ніг, гасячи в тому числі пожежу на території Чорнобильського заповідника. Зйомки з дрону показують, що вогонь прийшов з-за меж зони відчуження. Вітер моментально роздмухав некероване полум’я, яке перекинулось на дерева і посунулось в зону. Займання охопило територію у декілька десятків гектарів. В епіцентрі пожежі підвищився радіаційний фон. Щоправда, за його межами – радіація в нормі. Так, співробітники ДСНС України, ДСП "Північна Пуща" та Чорнобильського заповідника зробили все від них залежне, аби загасити відкритий вогонь. Але збитків уже завдано. В тому числі – живому світу Заповідника. Це людське варварство с присмаком попелу давно час присікати. Інакше незабаром оглянемось навколо і побачимо не весняну зелень, а чорні згарища. #Чорнобильськийзаповідник #chornobyl_reserve #Чернобыльскийзаповедник Gepostet von Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник am Montag, 6. April 2020

«В последние дни спасатели сбились с ног, гася в том числе пожар на территории Чернобыльского заповедника. Съемки с дрона показывают, что огонь пришел из-за пределов зоны отчуждения. Возгорание охватило территорию в несколько десятков гектаров. В эпицентре пожара повысился радиационный фон. Правда, за его пределами радиация в норме. Так, сотрудники ДСНС Украины, ГСП "Северная Пуща" и Чернобыльского заповедника сделали все от них зависящее, чтобы погасить открытый огонь. Но убыткы уже нанесены. В том числе - живому миру заповедника. Это человеческое варварство с привкусом пепла давно пора пресекать», – высказались в заповеднике.

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