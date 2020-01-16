Мэр Киева Виталий Кличко назначил начальником Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации Валентина Осипова, который до этого долго трудился заместителем главы коммунальной корпорации «Киевавтодор», где успел «заработать» уголовное дело. Об этом говорится в статье Антикор.

«И вроде как Кличко не раз пафосно говорил о борьбе с коррупцией, даже пиарился вместе с правоохранителями на задержании мелких чиновников... Как может быть так, что теперь он вместо увольнения повышает человека, фигурирующего в действующем уголовном деле о разворовывании денег киевлян?» – возмущаются СМИ.

Они напоминают историю с уголовным делом Осипова, когда тот, под прикрытием главы «Киевавтодора» Александра Густелева, создал преступную группу. Которая разворовывала средства столичного бюджета, выделенные на содержание и ремонт городских дорог и мостов.

«Только по одному из эпизодов этого дела «Киевавтодор» подписал фиктивные договоры на 37 млн гривен, в результате чего почти треть этой суммы (11 млн гривен) была обналичена через подставную фирму. В итоге Осипова словили на горячем, он вину признал, дело в Шевченковском суде. А скандальный чиновник идет на повышение! Судя по состоянию столичных дорог и мостов, можно смело утверждать, что эти 11 миллионов – лишь малая толика украденного Осиповым. Который фактически является ставленником другого одиозного коррупционера – уже упомянутого Густелева. Вместе они «поимели» бюджет Киева на сотни миллионов», – сказано в материале.

Там также поясняется, как Валентину Осипову удалось до сих пор остаться на плаву и не оказаться в тюрьме.

«А с рук им все сходит по причине того, что Александр Густелев близко дружен с Виталием Кличко. Их совместные посиделки в бане или покатушки на мотоциклах давно стали достоянием общественности. Кроме того, Густелеву покровительствует заместительница министра инфраструктуры Владислава Криклия Наталья Форсюк. Которую СМИ называют любовницей руководителя «Киевавтодора». Вот и выходит, что мэр Кличко лишь на словах декларирует борьбу с коррупцией. А на деле – упорно «крышует» самых отъявленных коррупционеров современности», – констатируют СМИ.



