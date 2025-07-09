У регіоні продовжують видавати безкоштовні продукти для ВПО у Київській області, тож розповідаємо детальніше про доступні можливості.

Безкоштовні продукти для ВПО у Київській області стали реальною підтримкою для тисяч родин, що були змушені залишити свої домівки через війну, повідомляє Politeka.

Безкоштовні продукти для ВПО у Київській області надають як великі всеукраїнські благодійні фонди, так і локальні волонтерські організації. Вони роздають продовольчі пакунки, гігієнічні засоби та іноді навіть одяг чи побутові речі.

Допомога зазвичай розрахована так, що видається один пакет на людину або родину, інколи з можливістю оновлення раз на місяць.

У гуманітарних хабах переселенцям доступні не лише продовольчі набори, а й юридичні консультації. Наприклад, там можуть допомогти з підготовкою звернень до держорганів або навіть супроводжувати в судах.

Особливо активну роботу ведуть Червоний Хрест та «Карітас. Україна». Їхні відділення забезпечують безкоштовні продукти для ВПО у Київській області, а ще пропонують психосоціальну підтримку, тренінги та освітні заходи.

Наприклад, у столичному офісі «Карітасу» діють дитячі простори, де малеча не лише грається, а й розвивається. Це важливо, бо родини, які змушені починати все з нуля, мають відчувати, що вони не самі.

Також працює волонтерська спілка «Поруч». Тут видають підтримку тим, хто виїхав із зон бойових дій не раніше ніж за три місяці до подачі заявки. Головна умова — бути офіційно зареєстрованим як переселенець. Люди отримують базові речі: харчування, гігієнічні засоби, іноді навіть меблі, якщо є в наявності.

Щоб отримати будь-яку підтримку, потрібно мати паспорт, довідку внутріщньо переміщеної особи та реєстрацію в Києві або регіоні. Заявки проходять перевірку, яка триває до двох тижнів. Перевіряють і документи, і терміни переміщення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області: виплати можуть отримати не всі, яким критеріям треба відповідати.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області: українців забезпечать продуктами, питною водою і не тільки.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: яку підтримку готові надати літнім українцям.