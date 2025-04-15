Місцевим розповіли про завершення опалювального сезону в Києві та як подорожчає комуналка в столиці після відключення батарей.

Незважаючи на календарну весну, офіційне завершення опалювального сезону в Києві було відкладено через різке похолодання, також стало відомо про подорожчання комуналки в столиці після відключення батарей, повідомляє Politeka.

Як пояснили в Київській міській державній адміністрації, рішення про продовження подачі тепла було ухвалене тоді, як середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль знизилася нижче +8°C.

У зв’язку з цим було вирішено відновити опалення в соціально важливих установах.

Зокрема, батареї увімкненими залишили в лікарнях, дитячих садках, школах та інших закладах соціальної сфери. Подання тепла здійснюється за індивідуальними заявками керівників цих установ.

Водночас тарифи на тепло у Києві залишаться незмінними — 969,89 грн за гігакалорію.

Комуналка не змінюватиметься до завершення воєнного стану та ще протягом шести місяців після нього. Згодом заплановано автоматичне підвищення на 9,3%.

Щодо тарифів на електроенергію, то після завершення опалювального сезону (30 квітня) вартість електрики залишиться на рівні 4,32 грн за 1 кВт*год, принаймні у травні та червні.

Експерти попереджають: восени тарифи на тепло можуть переглянути, і, ймовірно, вони зростуть.

Зараз, за словами фахівців, найекономніший варіант опалення — газ. На другому місці — централізоване теплопостачання, а електрмка є найдорожчим способом обігріву приміщень.

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